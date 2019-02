Crackdown 3: Chaos und Zerstörung ab dem 15. Februar: Trailer soll auf den Verkaufsstart einstimmen - 4Players.de

Nach einer ziemlich turbulenten Entwicklung mit Studio-Austausch und diversen Verschiebungen wird Crackdown 3 am 15. Februar 2019 für Xbox One und Windows 10 PCs via Windows Store erscheinen. Mit dem folgenden Trailer möchte Microsoft auf den anstehenden Verkaufsstart einstimmen. Das Spiel wird ab dem 15. Februar ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten sein.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer"Dein Einsatz ist gefragt: In Crackdown 3 stellst du dich als Agent mit Superkräften in einer Welt voller Chaos und Zerstörung gegen das Verbrechen. Bewege dich in einem Transformer-Fahrzeug über den Dächern oder durch die Straßen einer futuristischen Stadt. Beende mit deinen Superskills die Machenschaften eines skrupellosen kriminellen Imperiums. Crackdown 3 bietet kooperatives Chaos und einen brandneuen Multiplayer, in der Zerstörung deine ultimative Waffe ist - dank Microsoft Cloud."In der jüngsten Ausgabe von "Inside Xbox" ging es fast 15 Minuten lang um Crackdown 3 (ab 27:35 Min.).