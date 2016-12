Dreadnought: Taktische Raumschiff-Action wird für PS4 umgesetzt - 4Players.de

DonDonat schrieb am 04.12.2016 um 14:46 Uhr

Dreadnought ist schon in der Beta das bessere "Fractured Space": mehr Tiefgang, mehr Möglichkeiten und bessere Grafik.

Dass dabei die Performance nicht optimal ist, das Ballancing noch schlimmer und das Matchmaking quasi nicht vorhanden, trüben das Bild aber deutlich. Dass es jetzt auch für PS4 umgesetzt wird freut mich als PC Spieler und ruft meine Skepsis hervor: wird wegen der PS4 Version die PC Version dann langsamere Fortschritte machen?

Dennoch hat Dreadnought viel Potential, wenn sie die bisher noch existierenden Probleme in den Griff bekommen und das "Premium"-System im Spiel nicht zu sehr in Pay2Win oder Pay2Progress ausartet..