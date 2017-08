Dreadnought: Offener Betatest auf der PlayStation 4 - 4Players.de

Grey Box, Six Foot und Yager haben den offenen Betatest von Dreadnought auf PlayStation 4 eingeläutet (Free-to-play). Zusätzlich zu den Karten aus der geschlossenen Beta enthält die offene PS4-Beta zwei neue Karten sowie sechs Nachtkarten (Varianten von bestehenden Karten). Vier Spielvarianten sind enthalten: Team Deathmatch, Team Elimination, Training und Havoc. Havoc ist ein kooperativer und exklusiv auf PlayStation 4 verfügbarer Modus, in dem drei Spieler so lange wie möglich gegen schrittweise stärker werdende Feindeswellen bestehen müssen - mit Schiffen, die sie im Verlauf weiter verbessern. Außerdem ist das Spiel nun auch in Deutsch, Französisch oder Spanisch verfügbar."Dreadnought gibt Spielern die Kontrolle über gewaltige Raumschiffe, die sich an den Frontlinien der taktischen Teamkämpfe durch eine Vielzahl von wettbewerbsfähigen Online-Multiplayer-Modi bewegen. Mehr als 50 spielbare Raumschiffe, die durch eine Reihe von Waffen, Modulen, Beschichtungen und Verzierungen weiter angepasst werden können, wollen gemeistert werden. Fünf verschiedene Schiffsklassen, die sich auf wichtige Rollen wie Nahkämpfe, Langstreckenangriffe, strategischer Unterstützung und vieles mehr spezialisieren, bieten Kapitänen einzigartige Werkzeuge, um die Schwächen des Gegners auszunutzen und den Sieg zu erringen."Letztes aktuelles Video: Offener Betatest PS4