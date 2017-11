Dreadnought: PC-Update auf Version 1.9.5 - 4Players.de

Das Publisher-Duo Grey Box und Six Foot sowie der unabhängige Entwickler Yager haben das Update 1.9.5 für die PC-Version von Dreadnought veröffentlicht. Das Update umfasst neue Kartenvarianten von Ryugu Zuflucht und Ixion, das Heldenschiff Zilant und diverse Balance-Anpassungen sowie Fehlerbehebungen. Abgesehen davon, dass die Größe der Armadas auf "drei" angehoben wurden, können nun Schadenzahlen angezeigt werden, sofern man die Option unter Einstellungen aktiviert. Das Change-Log findet ihr hier Das klassenbasierte Raumschiff-Actionspiel befindet sich derzeit in der offenen Betaphase (auch in deutscher Sprache). Dreadnought steht ebenfalls auf der PlayStation 4 zur Verfügung.