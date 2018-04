Dreadnought: Inhaltsupdate bringt Spielmodus "Eroberung" auf PC - 4Players.de

Six Foot und Yager haben ein Inhaltsupdate für Dreadnought (Open Beta) auf PC veröffentlicht. Mit dem Patch wird der neue zielbasierte Spielmodus "Eroberung" eingeführt. Dieser Modus befindet sich noch in Entwicklung, ist aber bereits als "spielbare Vorschau" verfügbar. Man kämpft in diesem Spielmodus gegeneinander, um Kontrollpunkte auf der Karte zu erobern und zu verteidigen ( zur Webseite )."Dreadnought's (...) Ansatz in diesem klassischen Spielmodell ist die Gebietsverknüpfung, die eine bessere Strategie für offensive und defensive Flottenformationen und Taktiken belohnt. Das Territorium der Eroberung ist dabei nicht festgelegt - es verschiebt sich in Echtzeit mit den Bewegungen der Schiffe der Spieler und den Kontrollpunkten, die diese halten. Schiffe erzeugen ihre eigenen Einflussbereiche, aber wenn sich Verbündete nahe beieinander oder an einem Kontrollpunkt bewegen, werden sich ihre Territorien verbinden und ausdehnen. Verbindungen können jedoch unterbrochen werden, wenn ein gegnerischer Spieler sich zwischen verbundenen Punkten überschneidet, einen Kontrollpunkt umdreht oder das Schiff eines gegnerischen Spielers zerstört und so das Momentum des Kampfes immer wieder verschiebt", schreibt der Hersteller.Letztes aktuelles Video: PC-Update 112 Spielmodus Eroberung