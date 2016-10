Let It Die: Zweites Entwickler-Tagebuch "Let it Talk" thematisiert die strategischen Möglichkeiten - 4Players.de

Im zweiten Entwickler-Tagebuch zum Survival-Actionspiel Let It Die geht Game Director Hideyuki Shin von Grasshopper Manufacture näher auf die Möglichkeiten im Kampf ein. So ist es möglich zwischen verschiedenen Charakteren zu wechseln, um die besten Strategien zu nutzen. Außerdem wird es möglich sein sich andere Spieler zu schnappen und durch die Spielwelt zu bugsieren. Let it Die soll auf Free-to-Play-Basis noch dieses Jahr erscheinen.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Tagebuch 3