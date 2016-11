Let It Die: Entwickler stellen das PS4-exklusive Survival-Actionspiel (Free-to-play) vor - 4Players.de

Grasshopper Manufacture und GungHo Online Entertainment haben eine Aufzeichnung der vollständigen E3- und PAX-Demo von Let it Die veröffentlicht. Das ursprünglich als "Lily Bergamo" angekündigte Free-to-play-Survival-Actionspiel von Suda51 soll noch dieses Jahr exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Das Video verschafft einen Überblick über das Spiel. In der düsteren Klopperei wird der Spieler seine Figur individuell ausstatten und außerdem Gegnern Kleidung und Waffen abnehmen können. Das Kampfsystem sei nicht kombo-basiert, sondern "brutal und schnell", heißt es von den Entwicklern. Pay-to-win soll aber vermieden werden. Stattdessen soll Echtgeld nur "das Grinden" verkürzen. Wenn man übrigens im Bereich des Turms stirbt, wird man wie in Dark Souls als Gegner das Spiel eines Freundes oder eines anderen Spielers infiltrieren können.Letztes aktuelles Video: E3Pax-Präsentation