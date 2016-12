Let It Die: Launch-Trailer und Überlebenstipps - 4Players.de

Im Rahmen der PlayStation Experience 2016 haben Grasshopper Manufacture und GungHo Entertainment nicht nur einen Launch-Trailer zu ihrem Actiongeschnetzel Let It Die veröffentlicht. Auf dem PlayStation Blog findet man außerdem erste Überlebenstipps rund um das PS4-Spiel. So empfiehlt Antonio Cara von GungHo Entertainment etwa, wildes Knopfgehämmer in Kämpfen möglichst zu vermeiden. Denn dadurch können einem Gelegenheiten für kontextsensitive Aktionen entgehen, die viel mächtigere Attacken auslösen können. Zudem kann auch ein unauffälliges Vorgehen von Vorteil sein. Dazu heißt es:"Wenn ihr es schafft, euch unentdeckt an einen Gegner heranzuschleichen (indem ihr euch mit L3 duckt und langsam von hinten nähert), könnt ihr einen mächtigen Suplex anwenden. Obwohl das für unsere Fans, die unsere LET IT TALK-Videoserie gesehen haben, keine große Überraschung ist: Ihr habt vielleicht nicht bemerkt, dass es noch eine Zusatzoption gibt. Wenn der Gegner einmal da liegt, könnt ihr wortwörtlich über ihn drüber laufen und X für einen vielleicht etwas unsportlichen Angriff durch Stampfen drücken. Und wenn ihr lange genug lebt, begegnet euch vielleicht mal eine kleine Anzeige, die euch erlaubt, einen sehr riskanten und sehr lustigen Dropkick einzusetzen. Verwendet den auf eigene Gefahr und erinnert euch daran, dass ihr noch mehr Asse im Ärmeln habt."Zudem wird empfohlen, alles, ja wirklich ALLES mitzunehmen, was man auf dem Weg zur Turmspitze finden kann. Laut Cara hat jeder noch so seltsame Gegenstand im Spiel einen Sinn und Zweck, sollte deshalb also nicht einfach liegen gelassen werden. Auch sollte man immer einen Blick auf die Haltbarkeit seiner Waffen und den Munitionsvorrat haben. Dabei gilt: Selbst erschaffene Ausrüstung, die man im Wartezimmer des Chokufunsha-Shops fertigt, ist immer widerstandsfähiger als solche, die man von toten Gegnern aufsammelt.Manchmal ist es aber auch ratsam, sich im richtigen Moment zurückzuziehen, um den bereits erspielten Fortschritt nicht zu riskieren: "Wenn ihr einen neuen Aufzug findet, geht es erst mal zurück ins Wartezimmer. Nur so verhindert ihr, den Fortschritt seit eurem letzten Besuch zu verlieren. Bei der Rückkehr ins Wartezimmer werden all die wunderbaren Killcoins und das SPLithium, das euer Kämpfer eingesammelt habt, in den Mingo-Kopf gesaugt und in den passenden Banken und Tanks gelagert", heißt es dazu in dem Beitrag.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer