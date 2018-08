Let It Die: Wird im Herbst für PC erscheinen - 4Players.de

Grasshopper Manufacture und GungHo Online Entertainment haben gegenüber GameSpot bestätigt, dass Let It Die im Herbst 2018 auch für PC via Steam erscheinen wird. Bisher war die in einem dystopischen Tokio des Jahres 2026 angesiedelte Survival-Action nur auf PlayStation 4 verfügbar (Free-to-play).In der düsteren Klopperei wird der Spieler seine Figur individuell ausstatten und außerdem Gegnern Kleidung und Waffen abnehmen können. Das Kampfsystem sei nicht kombo-basiert, sondern "brutal und schnell", heißt es von den Entwicklern. Pay-to-win soll aber vermieden werden. Stattdessen soll Echtgeld nur "das Grinden" verkürzen. Wenn man übrigens im Bereich des Turms stirbt, wird man wie in Dark Souls als Gegner das Spiel eines Freundes oder eines anderen Spielers infiltrieren können.Im PlayStation Store werden die Schlagworte Roguelike, Hack-and-Slash, Online, Survival und Action genannt: "Im Jahr 2026 wurde der Planet von der tektonischen Katastrophe 'Erdraserei' verwüstet und Tokyos Südinsel wurde geboren. Legenden zufolge ist der Tower of Barbs auf dieser Insel empor gewachsen. Unter dem wachsamen Blick von Uncle Death hat sich der Wahnsinn auf der ganzen Welt ausgebreitet ... Deine Aufgabe ist einfach: erreiche die Spitze des Turmes."Letztes aktuelles Video: E3 2017 Battle-To-The-Top-Trailer