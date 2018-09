Let It Die: PC-Umsetzung erscheint noch im September - 4Players.de

Die PC-Umsetzung von Let It Die hat einen Releasetermin: Nach Angaben von RockPaperShotgun will Grasshopper Manufacture das "Hack'n'Slash" am 26. September via Steam veröffentlichen. Auf der PS4 erschien das Spiel bereits vor mehr als zwei Jahren. Genau wie auf der Konsole wird es auch am PC kostenlos als Free-to-play spielbar sein.Zwar war Studioleiter Goichi "Suda51" Suda in diesem Fall nicht als Game Director in die Produktion involviert, doch sein Einfluss ist unverkennbar. In der düsteren Klopperei wird der Spieler seine Figur individuell ausstatten und außerdem Gegnern Kleidung und Waffen abnehmen können. Das Kampfsystem sei nicht kombo-basiert, sondern "brutal und schnell", heißt es von den Entwicklern. Pay-to-win soll aber vermieden werden. Stattdessen soll Echtgeld nur "das Grinden" verkürzen. Wenn man übrigens im Bereich des Turms stirbt, wird man wie in Dark Souls als Gegner das Spiel eines Freundes oder eines anderen Spielers infiltrieren können.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Battle-To-The-Top-Trailer