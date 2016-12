Abzu: Auf Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Das Unterwasser-Abenteuerspiel Abzû ist mittlerweile auch als digitaler Download für Xbox One verfügbar . Das Spiel von Giant Squid und 505 Games kostet 19,99 Euro (16,99 Euro mit Xbox Live Gold). Abzû ist bereits für PC via Steam und PlayStation 4 erhältlich. Im Windows-10-Store soll es ebenfalls bald veröffentlicht werden.In unserem Test schnitt das Spiel "befriedigend" ab: "Abzû ist audiovisuell ein Genuss mit tollen Unterwasser-Momenten, aber scheitert nach dem stimmungsvollen Einstieg an der Wiederholung des ewig Gleichen, entwickelt seine erzählerischen Potenziale nicht und bietet nur kinderleichte Rätsel."Letztes aktuelles Video: Video-Test