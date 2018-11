Abzu: Unterwasser-Abenteuer wird für Switch umgesetzt - 4Players.de

Independent-Publisher 505 Games und Entwickler Giant Squid werden Abzû am Donnerstag, den 29. November 2018, zum Preis von 19,99 Euro für Nintendo Switch veröffentlichen.Das Unterwasser-Abenteuer wurde 2016 zuerst für PC und PlayStation 4 veröffentlicht. Später folgte eine Xbox-One-Umsetzung. Der Name "Abzû" stammt aus dem antiken Sumerischen. "Ab" bedeutet Wasser und "Zû" steht für Wissen. Zum Test (PC, PS4): Journey war unser Spiel des Jahres 2012. ThatGameCompany inszenierten auf PlayStation 3 ein außergewöhnliches Action-Adventure, das wie eine Geschichte aus Tausendundeiner Nacht verzauberte. Was hat das mit Abzû zu tun, das von GiantSquid kommt? Sehr viel: Lead Designer, Art Director und Komponist haben damals an Journey gearbeitet. Und sie setzen die Tradition ihres Spieldesigns unter Wasser fort. Gelingt ihnen auch auf PC und PS4 eine magische Reise?Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer