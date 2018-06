Captain Toad: Treasure Tracker: Demo für Switch und 2DS/3DS verfügbar; vier neue Levels; Überblick-Trailer - 4Players.de

Nintendo hat eine Demo-Version von Captain Toad: Treasure Tracker für Switch und 2DS-&-3DS-Konsolen im eShop veröffentlicht. In dem Remake (so bezeichnet es Nintendo) des Wii-U-Titels von 2015 gibt es vier neue Levels, die auf Welten von Super Mario Odyssey basieren (Cityland, Wüstenland, Kaskadenland und Schlemmerland). Die Super-Mario-Odyssey-Levels sollen die Mario-3D-World-Stages in Captain Toad: Treasure Tracker ersetzen Die vier neuen Levels "lassen sich im regulären Gameplay freischalten. Sofort zugänglich sind sie dagegen für alle, die eine mit Super Mario Odyssey kompatible amiibo-Figur, also Mario, Prinzessin Peach oder Bowser jeweils im Hochzeitsoutfit einsetzen. Wer wiederum das Toad-amiibo scannt, erhält einen mächtigen Unbesiegbarkeitspilz, während jedes andere amiibo für weitere nützliche Boni sorgt."In der Switch-Version können zwei Spieler gemeinsam Jagd auf die Power-Sterne machen: einer steuert mit einem Joy-Con Toad, während der andere mit dem zweiten Joy-Con Hindernisse aus dem Weg räumt, indem er sie zum Beispiel mit Rüben beschießt. Die Vollversion von Captain Toad: Treasure Tracker wird am 13. Juli 2018 erscheinen.Unseren Test der Wii-U-Version findet ihr hier . "Bereits in Super Mario 3D World waren Toads Bonus-Levels ein echter Geheimtipp - jetzt bekommen die Drehpuzzles ein eigenes Spiel. Nur wer die würfelförmigen Levels immer wieder um die Mittalachse dreht, findet alle Schalter, Mechanismen und Schätze. Überzeugt das Minigame auch als vollwertiges Spiel?"Letztes aktuelles Video: Überblick-Trailer