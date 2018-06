Captain Toad: Treasure Tracker: Gewinnspiel: Eine Boxversion gewinnen, falls ihr wisst... - 4Players.de

Nachdem Nintendo die Demo zu Captain Toad: Treasure Tracker für Switch sowie 2DS-&-3DS-Konsolen im eShop veröffentlich hat ( wir berichteten ), habt ihr jetzt die Chance euer Wissen in einen Gewinn umzuwandeln - Nintendo stellt drei Boxversionen des Spiels zum Release am 13. Juli zur Verfügung. Die Frage lautet:Wie viele Hebel muss man im ersten Level betätigen, um an den Stern zu gelangen?Falls ihr die richtige Antwort kennt, schickt diese bitte an gewinnspiel@sz-scala.de, die für Nintendo als PR-Agentur aktiv sind und auch die Preise an die Gewinner verschicken. Viel Glück!Letztes aktuelles Video: Ueberblick-Trailer