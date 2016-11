The Legend of Zelda: Breath of the Wild: "Escape the Room"-Spiel im Zelda-Universum startet 2017 in Amerika - 4Players.de

Mit ihrem "Real Escape Game" bietet Scrap ein Live-Puzzle-Event, bei dem Spieler in einer bestimmten Zeit Rätsel lösen müssen, um aus einem Raum zu entkommen. Unter dem Namen "Defender of the Tri Force" dürfen Spieler 2017 in acht verschiedenen amerikanischen Städten in die Welt von Hyrule schlüpfen und Rätsel live im Zelda-Universum lösen.Letztes aktuelles Video: Escape the Room Spiel