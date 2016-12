The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Trailer und Spielszenen von den Game Awards - 4Players.de

Noch vor dem Start der Game Awards hat Nintendo den Trailer "Life in the Ruins" zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Der Clip zeigt einige Szenen, die außerhalb des Gebiets (Hochplateau) aufgezeichnet wurden, das auf der E3 2016 ausführlich vorgestellt wurde. Ein Luftschiff, neue Gegner und ein weiblicher Charakter (wahrscheinlich Zelda; Gerücht: spielbar) sind zu sehen. Bei den Game Awards sind dann weitere Spielszenen aus dem "Treehouse" veröffentlicht worden, die eine "Schrein-Quest" zeigen. Abermals werden Kämpfe und Kletter-Passagen präsentiert.