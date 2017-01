The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Termin-Gerüchte: In Nordamerika im März und in Europa erst im Sommer? - 4Players.de

Contrary to my past report on BOTW release date it is 100% coming at Switch launch in North America in March. Have seen finalised materials. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017

No clue why EU sources say June, but in NA at least BOTW will hit Switch day one. No clue on Wii U version. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017

Possible explanations include EU delay, or Wii U delay. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017

More than one print magazine has their Switch Issue finalised. Means certain info can now be better fact checked. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017

Die Verwirrung um die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird immer größer. Vor einiger Zeit berichtete Laura Kate Dale, dass das nächste Abenteuer von Link erst im Sommer - also nach dem Verkaufsstart von Nintendo Switch (Mitte März) - erscheinen soll. Als Begründung wurde die aufwändige Lokalisierung bzw. die Übersetzung angeführt. Nun will sie von einer "hundertprozentig sicheren" Inside-Quelle erfahren haben, dass Breath of the Wild in Nordamerika pünktlich zum Switch-Launch (Day One) zur Verfügung stehen wird. Sie hätte "bereits finales Material" zu Gesicht bekommen, heißt es bei Twitter. Sie beruft sich dabei auf fertige Artikel aus Print-Medien, die passend zur Switch-Ankündigung erscheinen sollen.Ihre Quellen aus Europa behaupten hingegen weiter, dass die europäische Version erst im Juni 2017 erscheinen soll. Dale kann sich diese Unterschiede nicht erklären. Sie ist sich nicht sicher, ob solche "Verzögerungen" unter Umständen auch andere Titel betreffen könnten. Von der Wii-U-Umsetzung hat sie nichts Neues gehört. Auch das japanische CoroCoro-Magazin spricht von einem Erscheinungstermin im Frühling 2017.Nintendo hat sich den Gerüchten nicht geäußert. Die offizielle Switch-Präsentation wird am 13. Januar 2017 um 5 Uhr (morgens) stattfinden. Die Konsole soll im März 2017 weltweit veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Spielszenen - Nintendo Treehouse The Game Awards