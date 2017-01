Zum Ende der Nintendo-Switch-Präsentation wurde der Veröffentlichungstermin von The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt. Das Open-World-Abenteuer von Link wird am 3. März 2017 erscheinen - zeitgleich mit der Nintendo-Switch-Konsole. Der gleiche Termin gilt für die Wii-U-Fassung.Der Titel wird sowohl als separate Standardausgabe als auch in einer Collector's Edition erscheinen. Diese umfasst das Spiel, eine CD mit einer Soundauswahl und ein Modell des Master-Schwerts des Lebens. Gleichzeitig mit dem Spiel erscheinen am 3. März ein Zelda- und ein Bokoblin-amiibo. Um welche Features die amiibo das Spiel anreichern, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.