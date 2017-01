The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Wie unterscheiden sich die Umsetzungen für Switch und Wii U? Unklarheiten bei der Auflösung - 4Players.de

Nintendo rep told me Zelda runs at 900p while in dock mode, and 720p while in portable mode, looks gorgeous on potable mode. — Oscar Yasser (Akira) (@akirareiko) 13. Januar 2017

Should add one thing about this: he also said: "the console can do 1080p without a problem while in dock mode". https://t.co/qcuTSF9OpX — Oscar Yasser (Akira) (@akirareiko) 13. Januar 2017

Eiji Aonuma (Produzent) hat sich zu den Unterschieden von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf Wii U und Switch geäußert. Gegenüber IGN sagte er, dass das Spiel auf der Wii U in der Auflösung 720p laufen wird und die Switch-Version mit höherer Ausflösung daherkommen wird. Konkreter wurde er hingegen nicht. Die Ladezeiten würden auf Switch deutlich kürzer ausfallen, da sich die Daten von einer Speicherkarte schneller als von einer Disk abrufen lassen würden. Ansonsten seien laut Aonuma sowohl Inhalte als auch Steuerung und sogar die Bildwiederholrate auf Wii U und Switch identisch.Welche Auflösung das kommende Zelda-Abenteuer auf Switch haben wird, ist weiterhin unklar. Oscar Yasser schrieb zum Beispiel via Twitter, dass ihm ein Nintendo-Mitarbeiter beim Switch-Event gesagt hätte, dass das Spiel in 900p im TV-Modus (Handheld in der Docking-Station) und in 720p im Handheld-Modus laufen würde - jeweils mit 30 Bildern pro Sekunde. In einem Bericht von Eurogamer heißt es, dass ein Mitarbeiter von Nintendo gesagt hätte, dass sie 1080p mit 60fps im TV-Betrieb anpeilen würde. Ein offizielles Statement von Nintendo steht noch aus.Außerdem wurden zwei Vergleichsvideos veröffentlicht, die The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf Wii U (offenbar E3-Demo 2016) und Switch gegenüberstellen.Letztes aktuelles Video: Trailer Switch-Präsentation