The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 20 Minuten lange Video-Präsentation vom Switch-Event mit Eiji Aonuma - 4Players.de

Nintendo hat eine 20 Minuten lange Video-Präsentation von The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht, die im Rahmen des Switch-Events aufgezeichnet wurde. Eiji Aonuma (Produzent der The-Legend-of-Zelda-Reihe) demonstriert diverse - zumeist schon bekannte - Aspekte des neusten Abenteuers von Link und kommentiert das Geschehen auf Japanisch. Seine Ausführungen werden anschließend von einem Übersetzer (auf Englisch) übersetzt. Gespielt wird die englische Switch-Version des Titels. The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird am 3. März 2017 für Switch (passend zum Verkaufsstart der Konsole) und für Wii U erscheinen.Letztes aktuelles Video: Präsentation