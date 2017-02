The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Entwicklung abgeschlossen - 4Players.de

den Xenoblade-Chronicles-Titeln

Einem Tweet von Yasuyuki Honne von Monolith Soft (via Trusted Reviews ) zufolge ist die Entwicklung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild inzwischen abgeschlossen:Das getwitterte Foto zeigt die Abschlussfeier aller Beteiligten - darunter auch das Team von Monolith, das aufgrund seiner Erfahrungen mitfr die Realisierung diverser Open-World-Aspekte hinzugezogen wurde (wir berichteten ).Das Action-Adventure kann also wie geplant am 3. Mrz 2017 auf Nintendo Switch und Wii U an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: Switch-Version Ersteindruck