The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Die Dungeons sollen kleiner und übersichtlicher ausfallen; weitere Details - 4Players.de

Die Dungeons in The Legend of Zelda: Breath of the Wild sollen kleiner und nicht so verschachtelt wie in anderen Zelda-Titeln sein, berichtet Game Informer . Sie stehen damit im Kontrast zur großen, offenen Spielwelt. Eiji Aonuma (Zelda-Producer) meinte, dass man das Ziel des Dungeons meistens direkt sehen könnte und es praktisch nicht mehr möglich sei, sich zu verlaufen. Man müsse nur herausfinden, wie sich das Dungeon-Ziel erreichen lässt. Trotzdem sollen die Dungeons nicht "einfach" zu schaffen bzw. zu lösen sein. Da die Untergrundareale nicht mehr so weitläufig sind und nicht wie ein Labyrinth wirken, wird es den serientypischen Kompass nicht mehr geben. Dafür ist jetzt eine 3D-Karte vorgesehen, auf der für die Spieler relevante Orte markiert sind - zwischen einzelnen Ebenen/Etagen kann nicht mehr gewechselt werden.In den Dungeons trifft Link des Öfteren auf eine giftige Flüssigkeit mit Augen ("Malice"). Diese Augen können angegriffen werden, woraufhin sich die Flüssigkeit zurückzieht. Einige Rätsel werden sich um diese Flüssigkeit drehen. Andere Rätsel sind um verschiebbare Elemente/Blöcke (via Schalter etc.) aufgebaut. Dungeons in früheren Zelda-Spielen wurden um bestimmte Gegenstände herum gestaltet, zum Beispiel um den Greifhaken, der erst gefunden werden musste, um vorankommen oder einen Boss besiegen zu können. In Breath of the Wild soll man sofort alle Gegenstände im Gepäck haben, um ein Dungeon schaffen zu können. Nichtsdestotrotz sollte man "gut vorbereitet" in die Dungeons gehen und zum Beispiel genug Pfeile im Gepäck haben, da Nachschub rar ist. Darüber hinaus gibt es eine "geheimnisvolle Stimme", die dem Spieler Tipps gibt und durch das Dungeon führt. Diese Stimme ist nur in den Dungeons zu hören. Neben diesen Dungeons wird es noch Schreine geben, die meistens nur aus einem Raum mit einem Rätsel bestehen. Mehr als 100 Schreine sind geplant.Link wird sein nächstes Abenteuer am 3. März 2017 auf Wii U und Switch starten. Unsere jüngste Video-Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Guard-Trailer