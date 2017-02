The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Statement auf Kritik am Erweiterungspass: Inhalte werden nicht zurückgehalten; DLCs müssen noch entwickelt werden - 4Players.de

Screenshot - The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch) Screenshot - The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch)

Nach der Erweiterungspass-Ankündigung für The Legend of Zelda: Breath of the Wild gab es reichlich Diskussionen über diesen "Season Pass". Um die Wogen zu glätten, hat Bill Trinen (Senior Product Marketing Manager) in einem Interview über die beiden Download-Erweiterungen gesprochen. Er versuchte klarzustellen, dass die Downloadinhalte erst noch entwickelt werden müssten und es keine gestrichenen oder zurückgehaltenen Spielelemente sein sollen. Außerdem sei die Spielwelt so groß, dass es schade wäre, sie "nur für ein Spiel" zu verwenden und nicht weiter ausbauen oder nutzen zu können. Konkretere Informationen zu den Inhalten der Erweiterungen verriet er hingegen nicht.Bill Trinen sagte gegenüber IGN via Siliconera über die Ankündigung des Erweiterungspasses: "Es war schwierig. Wir haben tatsächlich lange darüber debattiert, ob und wie wir [den Erweiterungspass] ankündigen sollten. Ich denke, eines der Dinge, die einzigartig bei Nintendo und bei der Art, wie wir Spiele erschaffen, ist, dass wenn wir an einem Spiel arbeiten und auch an die Geschichte der Nintendo-Titel zurückdenken, dann haben wir immer bis zur letzten Minute daran gearbeitet, es so gut wie möglich zu machen. Und das bedeutet, dass die Entwickler bis zur Fertigstellung an The Legend of Zelda: Breath of the Wild gearbeitet haben und als sie dann zu dem Punkt kurz vor dem Ende kamen und zurückblickten, sagten sie: 'Wisst ihr, wir haben diese riesige Welt von Hyrule erschaffen und wir haben sehr lange daran gearbeitet. Es wäre eine Verschwendung, nur ein Spiel zu machen und das war's dann.""Wir wollen, dass die Leute in der Lage sind, die Erkundung dieser Welt zu genießen und so fingen sie [die Entwickler bei Nintendo] an, darüber nachzudenken: 'Nun, wenn wir einen Downloadinhalt machen würden, was würden wir machen wollen und wie würden wir das machen wollen?' (...) Die Downloaderweiterung erscheint nicht am Tag oder in der Woche nach der Veröffentlichung des Spiels. Der DLC kommt erst mehrere Monate später in Form des ersten Pakets und danach wieder einige Zeit später in Form eines zweiten DLC-Pakets. Und zwar, weil die Inhalte noch in Entwicklung sind.""Von meinem Standpunkt aus, wäre es offensichtlich leichter gewesen, wenn wir in der Lage gewesen wären, mehr Details verraten zu können, aber wenn wir den Mario-Kart-ähnlichen DLC-Ansatz als Beispiel nehmen, dann soll es das Ziel sein, (...) schon beim Kauf des Spiels im Laden über die Zusatzinhalte informiert zu sein und den Käufern etwas bieten zu können, worauf sie sich freuen können - wir wollen die Leute wissen lassen, dass mehr [Inhalte] unterwegs sind."Letztes aktuelles Video: Expansion Pass