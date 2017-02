The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Video: Eiji Aonuma (Produzent) packt die "Limited Edition" aus - 4Players.de

Ganz ok die Box. Die Limited Edition von Skyward Sword damals wird wohl von ihnen niemals wieder geschlagen. Eine Fernbedienung im Zelda Look mit integriertem Motion+, wo die Box dann am Ende 100? kostete, empfand ich als unschlagbar. Die CD ist sicherlich nice, das Schwert macht optisch durchaus was her, würde mich nun aber nicht sonderlich reizen. Würde... diese Box gibt es glaub sowieso nirgends mehr zum Vorbestellen geschweige denn kaufen.