The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Video: Finale Wii-U-Version wird mit der Switch-Umsetzung verglichen - 4Players.de

Ende der Woche wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Wii U und Switch erscheinen. Einige Versionen scheinen schon in Umlauf zu sein und daher ist bei YouTube ein Vergleichsvideo aufgetaucht, das beide Fassungen (Wii U vs. Switch) gegenüberstellt. Im Gegensatz zu dem Vergleichsvideo aus dem Januar, in dem die E3-Demo der Wii-U-Version aus dem Sommer 2016 herhalten musste, werden diesmal die finalen Spiele verglichen. Die optischen und stilistischen Unterschiede beider Versionen fallen jedenfalls sehr gering aus, abgesehen davon, dass die Wii-U-Version auf dem Fernseher in 720p-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde läuft. Die Switch-Umsetzung läuft in 900p mit 30 fps und soll qualitativ hochwertigere Umgebungsgeräusche (Wasser-, Schritt- oder Grasgeräusche) bieten.