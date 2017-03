The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Spiel wurde zu Beginn mit einem 2D-Prototypen entwickelt; "Zelda Maker" in Planung? - 4Players.de

Before there was #Zelda: Breath of the Wild there was.. Hyrule Wars? And an alien attack!? The early concepts were definitely wild. pic.twitter.com/0vNYFvtrsQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1. März 2017

Link himself went through some trial and error. Meet Biker Link, Tracksuit Link and Musician Link. Tag yourself, #Zelda fans! pic.twitter.com/l2OLxZs4TV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1. März 2017

The quickest way to bring these ideas to life, and present it to the team, a 2D prototype of #Zelda was created. pic.twitter.com/OJnE4yt8Oi — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1. März 2017

Auf einem Vortrag im Rahmen der Entwicklermesse GDC (via Arstechnica.com ) und auf Twitter hat Nintendo einen kleinen Einblick in den frühen Entwicklungsprozess von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gegeben. Zunächst experimentierte das Team mit Ideen wie einem Hyrule-Wars-Spiel, einem Alien-Angriff oder einem Biker-Link, bevor man sich schließlich für das jetzige Konzept von Breath of the Wild entschied. Ein früher Prototyp davon wurde übrigens in einer 2D-Engine entwickelt. In dem an ein klassisches Zelda erinnernden Spiel waren mit Hilfe technischer Tricks bereits Physik- und Schiebe-Rätsel integriert, die später mit einer umgebauten Havoc-Engine realisiert worden seien, so Arstechnica.Das Magazin mutmaßt, dass Nintendo die Engine später noch für einen Zelda-Baukasten im Stil von Super Mario Maker weiterverwerten könnte. Offiziell wurde aber noch nichts dergleichen angekündigt. Hier ein Blick auf eine Aufnahme von Youtube-Nutzer Outcast sowie die Twitter-Posts von Nintendo of America:Letztes aktuelles Video: Fragen an Eiji Aonuma