The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Video-Aufzeichnung des Vortrags von der GDC 17 über das "Brechen der typischen Zelda-Konventionen" - 4Players.de

Bei der Game Developers Conference 2017 in San Francisco fand ein Vortrag über die Entwicklung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild statt. In diesem Vortrag ging es hauptsächlich um das "Brechen der typischen Zelda-Konventionen" und die Veränderung der Spielmechaniken im Vergleich zu den Vorgängern. Den Anfang macht Hidemaro Fujibayashi. Er spricht u. a. über die Freiheit in der offenen Spielwelt und die Führung des Spielers im weitläufigen Hyrule. Satoru Takizawa übernimmt danach die Rednerrolle und geht vor allem auf die technische Grundlage ein - zum Beispiel die Physik-Engine (Havok) und die Chemie-Engine. Der "2D-Prototyp" mit Physik- und Schiebe-Rätseln, über den wir bereits berichtet hatten , wird in diesem Teil ebenfalls vorgestellt. Takuhiro Dohta übernimmt im dritten und letzten Teil das Mikro und thematisiert das Design und den Stils des Spiels. Die Mitarbeiter von Nintendo halten die Präsentation auf Japanisch. Die einzelnen Beiträge werden auf Englisch übersetzt.