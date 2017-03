The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Patch 1.1.1 steht bereit und verbessert die Bildwiederholrate - 4Players.de

Für The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist auf Nintendo Switch und Wii U ein Patch auf Version 1.1.1 veröffentlicht worden (ca. 170 MB). Nintendo schreibt lediglich , dass "Anpassungen vorgenommen wurden, die für ein angenehmeres Spielerlebnis sorgen sollen". In einschlägigen Foren wird aber darüber berichtet, dass die Performance bzw. die Bildwiederholrate nach der Update-Installation optimiert wird, gerade in einigen Regionen, die vorher mit (leichten) fps-Einbrüchen zu kämpfen hatten. Illustriert wird die Verbesserung im folgenden Vergleichsvideo.