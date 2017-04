The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Die zukünftigen Zelda-Spiele werden voraussichtlich die Open-World-Formel verwenden - 4Players.de

Eiji Aonuma, Produzent der Zelda-Reihe seit Ocarina of Time , bestätigte in einem Interview mit Famitsu (via Gematsu ), dass das Open-Air-Konzept aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild voraussichtlich der Standard bzw. die Vorlage für die nächsten Zelda-Spiel sein wird. Nintendo verwendet den Begriff "Open Air" oftmals synonym mit "Open World."Aonuma bekam folgende Frage gestellt: "Das nächste Spiel könnte eine noch größere Herausforderung werden. Wird es das Open-Air-Konzept von The Legend of Zelda: Breath of the Wild weiterentwickeln oder wird es wieder ein Titel sein, in dem man Dungeons säubern muss?" Der Zelda-Produzent antwortete: "In Zukunft wird es [Open Air] voraussichtlich die Standardformel werden."Letztes aktuelles Video: Bonus Session