The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Das Niveau der Freiheit soll in zukünftigen Zelda-Spielen beibehalten werden

Eiji Aonuma (Produzent der Zelda-Reihe seit Ocarina of Time) und Hidemaro Fujibayashi (Game Director von Breath of the Wild) sprachen in einem Interview mit IGN über die spielerische Freiheiten in The Legend of Zelda: Breath of the Wild . Ihr Ziel war es, dass die Spieler nicht nur einem Weg folgen konnten - es sollten alternative Lösungsmöglichkeiten, Vorgehensweisen oder Abkürzungen geboten werden. Sie hätten auch gerne Videos von Breath-of-the-Wild-Partien angeschaut und den Spielern dabei zugeschaut, wie sie welche Aufgaben lösen und wie sie vorgehen würden - und einige Ideen hätten sie völlig überrascht.Im Anschluss wurde Aonuma befragt, ob die zukünftigen Zelda-Spiele diesen Grad der Freiheit beibehalten werden oder ob sie wieder zu einem lineareren Design zurückkehren würden. Hierzu sagte Aonuma: "Also, ich kann nicht für die anderen Leuten sprechen oder was andere Unternehmen in ihren eigenen Spielen tun, aber für mich, besonders in Bezug auf die Zelda-Serie, ist es die unglaubliche Freiheit, die dieses Spiel bietet und wie gut das [von den Spielern] angenommen wurde ... für mich bedeutet das, dass die Freiheit bzw. dieses Niveau der Freiheit etwas ist, das in zukünftigen Zelda-Spielen beibehalten werden muss. Meine Augen sind geöffnet worden, wie wichtig das ist."Schon im April 2017 deutete der Produzent an, dass kommende Zelda-Spiele voraussichtlich die Open-World-Formel verwenden könnten ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: GDC-Panel der Entwickler