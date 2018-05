The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Hobby-Projekt arbeitet an Mod mit Zelda als spielbarer Heldin - 4Players.de

Ein Grüppchen von Entwicklern will Nintendos Action-Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild derzeit einen anderen Held (oder besser gesagt: eine andere Heldin) verpassen. Wie Kotaku.com berichtet, versetzt die Mod "Zelda Conversion" Zelda in die Protagonistenrolle, so dass man mit ihr statt mit Link das Abenteuer bestreitet, was sich bereits auf Youtube begutachten lässt Die Aktion gestaltet sich offenbar gar nicht so einfach, da im Spiel kein voll bewegliches Charaktermodell der Prinzessin mit sämtlichen Extremitäten existiere. Bislang sei sie nur in vorberechneten Zwischensequenzen aufgetaucht, so das Magazin, das sich über Discord näher mit dem rund zwanzigköpfigen Team unterhielt. Es hofft, dass es in nicht all zu ferner Zukunft einen öffentlichen Release für die Wii-U- und CEMU-Emulatoren geben werde - und dass die Mod später ihren Weg auf die Switch findet. Auch einige Story- und Textpassagen würden entsprechend an die neue Figur angepasst. Ein anderer auf dem Discord-Server aktiver Modder habe zudem Links weibliches Gegenstück Linkle aus Hyrule Warriors hinzugefügt.Letztes aktuelles Video: Interview mit Herrn Aonuma und Herrn Fujibayashi