Das für Oculus Rift HTC Vive sowie ohne VR-Unterstützung am PC bereits erhältliche The Assembly wird zum Start von PlayStation VR auch für Sonys Virtual-Reality-System erhältlich sein, wie Entwickler nDreams angekündigt hat. Ab 13. November lösen PS4-Besitzer damit in der Rolle von zwei Protagonisten Rätsel in unterirdischen Labors. Knapp 25 Euro soll das Adventure kosten. Benötigt wird das VR-Headset samt Kamera sowie der Dual-Shock-Controller.Die für Windows erhältliche Version mit VR-Unterstützung hat Jan bereits ausführlich unter die Lupe genommen - einen befriedigenden Eindruck hinterließ diese allerdings nicht. "Meist bleibt es leider beim Abklappern von Versuchslaboren nach verschwörerischen Hinweisen", resümierte er in unserem Test.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer