The Assembly: Verschwörungs-Adventure ist für Xbox One erschienen - 4Players.de

Der englische Entwickler nDreams hat bekanntgegeben, dass sein Verschwörungs-Adventure The Assembly heute als Download für die Xbox One erschienen ist. Käufer der PSVR-Fassung bekommen zudem ein Update, welches den Titel auch auf der PS4 ohne VR spielbar macht. In erster Linie wurde das Abenteuer allerdings auf die Bedürfnisse der Virtual Reality zugeschnitten, den Test der PSVR-Fassung findet ihr hier Letztes aktuelles Video: PS VR Launch-Trailer