Another World - 20th Anniversary Edition: Soundtrack erscheint auf Vinyl - 4Players.de

Der Soundtrack des Klassikers Another World wird in Kürze auf Vinyl und auch auf CD veröffentlicht; das geben Publisher The Digital Lounge sowie das Label Black Screen Records bekannt. Es wird das erste Mal sein, dass die von Jean-Francois Freitas komponierte Musik außerhalb der Deluxe-Ausgabe des Spiels erscheint. Das Album 18 Stücke lange Album wird zudem bisher unveröffentlichte Titel enthalten.Vorbesteller können sich auf der Webseite von Black Screen Records eine Vinyl-Ausgabe reservieren. Während in Frankreich dabei eine Version mit blauen Schallplatten verkauft wird, wird das Doppelalbum im Rest Europas jeweils komplett auf orangefarbene bzw. schwarze Platten gepresst, wobei die orangene Fassung bereits vergriffen ist. Für Nordamerika ist eine eigene Version geplant; Details dazu sollen folgen. Spätestens am 18. August will das Label die vorbestellten Soundtracks verschicken.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer