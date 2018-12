Vane: Mystische Entdeckungsreise startet im Januar 2019 auf PlayStation 4 - 4Players.de

Screenshot - Vane (PS4) Screenshot - Vane (PS4) Screenshot - Vane (PS4) Screenshot - Vane (PS4) Screenshot - Vane (PS4) Screenshot - Vane (PS4) Screenshot - Vane (PS4) Screenshot - Vane (PS4) Screenshot - Vane (PS4) Screenshot - Vane (PS4)

Das in Tokio ansässige unabhängige Studio Friend & Foe wird Vane nach über vier Jahren Entwicklungszeit am 15. Januar 2019 für PlayStation 4 veröffentlichen. Es kann für 21,99 Euro im PlayStation Store vorbestellt werden.Vane ist eine Entdeckungsreise in deren Verlauf die Spieler zwischen der Vogelgestalt und der Gestalt eines Kindes wechseln können, um die Geheimnisse des Landes zu ergründen, (einfache) Rätsel zu lösen und sich einen Weg durch die karge Landschaft zu bahnen. Während der Reise durch das mystische Ödland reagiert die Welt auf die Anwesenheit und wächst nach und nach zu etwas komplett Neuem heran."Mit Vane wollten wir ein Spiel erschaffen, dass Stimmung und Atmosphäre in den Vordergrund stellt, mehr als nur konventionelle Spielmechaniken", so der Art Director des Spiels, Rasmus Deguchi. "Das Spiel mag ein wenig inspiriert sein von Titeln wie Journey oder Ico, aber wir wollten etwas anderes kreieren; ein bisschen beunruhigender; ein bisschen rauer. Es war eine lange und wilde Reise Vane zu machen und wir können es nicht erwarten, dass die Spieler die Welt erleben können, die wir erschaffen haben!"Letztes aktuelles Video: Release Announcement