Vane: Entdeckungsreise auf PS4 gestartet - 4Players.de

Das in Tokio ansässige, unabhängige Studio Friend & Foe hat Vane nach über vier Jahren Entwicklungszeit exklusiv für PlayStation 4 (21,99 Euro) veröffentlicht. Vane spielt in einer öden Wüste und ist eine Entdeckungsreise in deren Verlauf die Spieler zwischen der Gestalt eines Vogels und der Gestalt eines Kindes wechseln können, um die Geheimnisse des Landes zu ergründen. Während der Reise durch das Ödland reagiert die Welt auf die Anwesenheit des Spielers und wächst nach und nach. Unser Test ist in Arbeit."Die Geschichte von Vane begann vor mehr als vier Jahren mit einem Prototypen, der ein Kind zeigte, das sich in einem Sandsturm verirrt hatte. Das illustriert die Entwicklung von Vane sehr gut. Schließlich haben wir den Bereich der AAA-Entwicklung verlassen und uns auf eine faszinierende und oftmals einschüchternde Reise in das große Unbekannte, das man Indie Spieleentwicklung nennt, begeben", so der Art Director des Spiels, Rasmus Deguchi. "Das Spiel zu dem Vane geworden ist, ist besser als alles, was ich mir vor all den Jahren erträumen konnte und ich bin so stolz auf jeden bei Friend & Foe, der mit mir diese Reise gemacht hat. Wir können es nicht erwarten, dass ihr alle dieses verrückte Abenteuer erleben könnt."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer