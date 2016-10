Criminal Girls: Invite Only: PC-Version kommt Anfang 2017 - 4Players.de

Das Vita-Rollenspiel Criminal Girls: Invite Only von Nippon Ichi Software / Image Epoch, das vor allem gewisse Fetische anspricht und thematisiert, wird auch für den PC erscheinen. Auf Steam wird die Umsetzung bereits gelistet und mit einer Veröffentlichung am 11. Januar 2017 datiert. Mathias schrieb in seinem Test über die Vita-Version: "Blendet man die übertrieben auf sexuelle Fetische, dabei vor allem auf Bondage sowie S&M anspielenden Minispiele aus, die aber mechanisch mit ihrer sauber eingebundenen Touchscreen-Nutzung durchaus gelungen sind, ist Criminal Girls 2 ein unterhaltsames Japan-Rollenspiel alter Schule". Bei der Wertung kamen am Ende 59 Prozent heraus.