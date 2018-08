Sunless Sea: Zubmariner Edition auf PS4 in See gestochen - 4Players.de

Screenshot - Sunless Sea (PS4) Screenshot - Sunless Sea (PS4) Screenshot - Sunless Sea (PS4) Screenshot - Sunless Sea (PS4) Screenshot - Sunless Sea (PS4) Screenshot - Sunless Sea (PS4) Screenshot - Sunless Sea (PS4) Screenshot - Sunless Sea (PS4) Screenshot - Sunless Sea (PS4)

Failbetter Games hat die von BlitWorks adaptierte Zubmariner Edition von Sunless Sea , die neben dem Hauptspiel auch den Zubmariner-DLC enthält, am 28. August 2018 für PlayStation 4 veröffentlicht. Im PlayStation Store kostet der Titel 16,99 Euro (Mitglieder von PlayStation Plus erhalten 15 Prozent Rabatt und zahlen nur 14,44 Euro).Das 2D-Abenteuer ist bereits für Windows PC, Mac, Linux und iOS erschienen. Unseren Test des PC-Originals findet ihr hier : "Wie in ein gutes Buch habe ich mich eingelesen: Sunless Sea weckt meine Neugier, ist von Beginn an spannend, prachtvoll gestaltet und eindringlich vertont. Mit jeder Stunde lerne ich neue Inseln, verschrobene Figuren, große Gefahren kennen. Während ich auf dem dunklen Ozean im Inneren der Erde viele packende, manchmal amüsante Geschichten erlebe, lerne ich eine fantastische Welt kennen."Letztes aktuelles Video: Zubmariner Edition Trailer PS4