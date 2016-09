Battleborn: Gerücht: Soll in den nächsten Monaten auf Free-to-play umgestellt werden; Entwickler dementiert und bringt eine "Trial-Version" ins Gespräch - 4Players.de

Aktualisierung vom 30. September 2016, 13:04 Uhr:

I was just told about a reckless story about Battleborn going F2P that is false. There are no plans to convert Battleborn free to play. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 29. September 2016

We have some unannounced plans to do a trial version of the game that would be free and from which retail can be purchased along with DLC. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 29. September 2016

Free trial plans are not firm yet - months away. Expect great continued support and awesome line up of DLC. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 29. September 2016

I do not expect we'll have our details sorted or be ready to talk about it until we're well past the DLC - months away at best. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 29. September 2016

@MikeHonchoAC Uh - Season Pass is a done deal. Gearbox will over deliver. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 29. September 2016

Ursprüngliche Meldung 30. September 2016, 00:12 Uhr:

Randy Pitchford, der Geschäftsführer von Gearbox Software, hat sich zu dem Gerücht geäußert, dass Battleborn bald auf Free-to-play umgestellt wird. Er bezeichnet den Kotaku-Bericht als falsch und meint, dass es derzeit keine Pläne geben würde, Battleborn auf ein kostenloses Spielmodell wie Evolve umzustellen. Dennoch ließ er durchblicken, dass eine kostenfreie Trial-Version geplant sei - in Stein gemeißelt sei allerdings nichts. Nutzer der Trial-Version sollen dann direkt die Vollversion und weitere DLCs kaufen können - dieses Vorhaben sei für ihn kein gängiges Free-to-play-Modell. Darüber hinaus sagte Pitchford, dass Battleborn noch weitere Downloadinhalte erhalten wird, die nicht im Season Pass inbegriffen sind. Battleborn wird in den nächsten Monaten auf Free-to-play umgestellt, dies hat eine Person, die mit der Sache vertraut sein soll, gegenüber Kotaku verraten. Demnach soll die Ankündigung Mitte November erfolgen, könnte aber verschoben werden, da dieser Schritt wohl schon einige Male verschoben wurde. Der vermeintliche Insider verriet, dass die Entwickler (Gearbox) ohnehin ein Free-to-play-Modell im Sinn hatten, jedoch Publisher Take-Two Interactive bzw. 2K Games es als Vollpreistitel veröffentlichen wollte.Es heißt, dass Battleborn nicht gegen Overwatch ankam, obgleich die zwei Spiele durchaus unterschiedlich ausgerichtet sind. Auch Strauss Zelnick (Take-Two Interactive) erwähnte im letzten Geschäftsbericht, dass das Spiel trotz solider Tests gefloppt sei und sie etwas "unternehmen" wollen. Eine ähnliche Umstellung auf Free-to-play hat bereits die PC-Version Evolve hinter sich. Gearbox Software und 2K Games haben den Bericht bisher nicht kommentiert.Letztes aktuelles Video: Ernest Skills-Überblick