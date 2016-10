Battleborn: Oktober-Update mit erster Story-Operation (DLC) und Multiplayer-Modus "Face-Off" - 4Players.de

Zwei weitere Helden, insgesamt dann also 30

Kid Ultra

Battleborn #30

Ein weiterer neuer PvP-Modus

Früher Zugang zu Kid Ultra & Battleborn #30, jeweils mit einem Helden Schlüssel

DLC 2 Story Operation "Tobys Freundschaftsangriff"

DLC 3-5 Story Operationen

Mit jeder DLC Story Operation werden neue freischaltbare Skins, Taunts und Titel veröffentlicht

Gearbox Software veröffentlicht heute (um 23 Uhr) das Oktober-Update für Battleborn . Das Update ( Change-Log ) überarbeitet die Ausbalancierung der Charaktere, nimmt Anpassungen, Änderungen sowie Bugfixes vor und umfasst sowohl die erste Story-Operation (DLC) als auch den kompetitiven Multiplayer-Modus "Face-Off" (für alle Spieler).Zur ersten Story-Operation (DLC) schreibt Kit Lukianov (Community Manager) von Gearbox Software im PlayStation.Blog : "Schließt euch dem Battleborn Helden Attikus an, während er den dritten Aufstand der Leibeigenen, die die Revolution innerhalb des Jennerit Reiches angezettelt haben, erneut durchlebt. Spielt allein als irgendeiner der Battleborn Helden oder verbündet euch mit zwei Freunden und kämpft euch mit ihnen durch die Straßen und über die Dächer der Tempest Slums in 'Attikus und die Leibeigenen Rebellion'. Alle fünf der kommenden Story Operationen sind im Season Pass und den Digital Deluxe Editionen von Battleborn enthalten. Falls ihr noch nicht an Bord für den DLC seid, könnt ihr euch auch jede Story Op einzeln für 700 Platinum im In-Game Marketplace kaufen (...) Solltet ihr im April auf PS4 die Battleborn Open Beta gespielt haben, bekommt ihr die erste DLC Story Operation 'Attikus und die Leibeigenen Rebellion' nach dem Release, und außerdem einen Helden Schlüssel, wenn ihr euch die Retail Version von Battleborn kauft!"Im kompetitiven Multiplayer-Modus " Face-Off " kämpft man gegen ein gegnerisches Team und die eindringenden Varelsi-Truppen: "Schlagt, schlitzt, sprengt und quetscht euch euren Weg durch die Varelsi und sammelt die Masken, die sie fallen lassen, auf. Tauscht die Masken gegen Punkte. Das erste Team mit 500 Punkten hat gewonnen. Natürlich macht es die Varelsi wütend, wenn ihr sie tötet. Bereitet euch darauf vor, dass die Varelsi stärker werden und macht euch auch auf Boss Kämpfe bereit, wenn sie versuchen, eure Pläne zu durchkreuzen." Folgende Inhalte sollen demnächst noch für Battleborn erscheinen:Gratis DLCPremium DLCLetztes aktuelles Video: Attikus and the Thrall Rebellion