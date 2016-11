Battleborn: 30. Heldin enthüllt, zweite DLC-Story-Operation und "Battleborn Day" - 4Players.de

Die zweite DLC-Story-Operation "Tobys Freundschafts-Angriff" ist für alle Season-Pass-Besitzer und Käufer der Digital Deluxe Edition von Battleborn verfügbar . "Toby wird alles tun, um seinen speziell angefertigten, todbringenden Mech-Anzug wieder in die Hände ... äh Flossen ... zu bekommen. In Battleborns zweiter Story-Operation 'Tobys Freundschafts-Angriff' müsst ihr euch durch LLC-Fertigungsanlagen kämpfen, Fallen ausweichen, Schergen schreddern und vor allem Berg zurückholen", heißt es von 2K Games. Freischaltbar sind bis zu acht Titel, zwei weitere Skins für jeden der aktuellen 29 Helden (also 58 Skins), drei Spott-Typen, sechs legendäre Ausrüstungsobjekte und Fraktions-Commander-Pakete (für jedes Mal, wenn man die maximale Punktzahl erreicht). Die Story-Operationen können nach der Veröffentlichung auch einzeln für jeweils 700 Platin auf dem spielinternen Marktplatz gekauft werden.Auch der 30. und letzte Charakter wurde vorgestellt: Beatrix. Sie setzt auf schwächende Debuffs. "Beatrix hat eine Vorliebe, wenn nicht gar eine Obsession für die Manipulation lebender Kreaturen. Mit ihrer Spritzenarm-Prothese kann sie Gegner auf Distanz Injektionen verabreichen und schwächende Debuffs und Krankheiten auf dem Schlachtfeld verbreiten. Von ganzem künstlichen Herzen Wissenschaftlerin ist Beatrix bereit, Rendain eine tödliche Dosis jenneritischen Intellekts und Gnadenlosigkeit zu verpassen. Beatrix erscheint in den nächsten Monaten als 30. Battleborn und ist für alle kostenlos, die 47.500 Credits im Spiel verdient haben. Sie kann auch mit einem (1) im Season Pass enthaltenen Heldenschlüssel freigeschaltet werden, um die Zeit zu sparen, die man benötigt, um die Credits zur Freischaltung zu verdienen. Wenn die Veröffentlichung näher rückt, gibt es noch weitere Informationen über Beatrix und ihre Fähigkeiten."Ansonsten werden in nächsten Monaten noch drei weitere DLC-Story-Operationen erscheinen. DLC #3 trägt den Titel "Oscar Mike gegen die Kampfschule". Auch ein zusätzlicher (kostenloser) kompetitiver Multiplayer-Modus befindet sich in Arbeit. An diesem Wochenende findet außerdem der "Battleborn Day" statt, an dem alle Charaktere freigeschaltet sind ( Details ).