Battleborn: Großes Winter-Update, dritte Story-Operation und Vorabzugang zu Beatrix - 4Players.de

Zusammen mit dem großen Winter-Update (PlayStation 4: 13 GB; Xbox One: 18 GB; PC: 15 GB) veröffentlichen 2K Games und Gearbox Software heute die dritte Story-Operation "Oscar Mike gegen die Kampfschule" sowie den Vorabzugang zu Beatrix (30. Charakter) für Battleborn . Die Entwickler schreiben zu dem Winter-Update : "Seit der Veröffentlichung haben wir intensiv an der Entwicklung neuer Features und Verbesserungen für Battleborn gearbeitet, und mit dem Winter-Update kommen ganz neue (...) Erfahrungen: Die 25 Kern-Charaktere werden jetzt beim Start des Spiels freigeschaltet, in den Story-Modus-Missionen gibt es jetzt zusätzliche Hilfen und Werkzeuge, die euch durch die verschiedenen Bereiche des Spiels führen. Außerdem wurden die Credit-Belohnungen angepasst, so dass ihr bei Beutepaketen jetzt früher Vorteile habt. Zu den weiteren Features des Winter-Updates gehören die PS4-Pro-Unterstützung, neue Herausforderungen durch Haupt- und tägliche Quests, der Auswahl-Modus und ein überarbeitetes Benutzer-Interface.""Beatrix: Präzise. Tödlich. Obsessiv hygienisch. Die ehemalige Wissenschaftlerin Beatrix verbreitet mit ihrer Spritzen-Armprothese auf Schritt und Tritt Debuffs und Krankheiten. Sie ist eine Meisterin bei der Manipulation von Leben, ihre wissenschaftliche Expertise in Kombination mit der Unbarmherzigkeit einer Jenneritin macht sie zu einer extrem qualifizierten und extrem gefährlichen Medizinerin. Beatrix kann jeder für 47.500 im Spiel verdiente Credits freischalten, oder man kann sie auch sofort mit einem Heldenschlüssel freischalten, der im Season Pass enthalten ist."