Battleborn: Randy Pitchford spricht über die ständigen Vergleiche zu Overwatch - 4Players.de

Gearbox-CEO Randy Pitchford hat in einem Interview mit Glixel.com dargelegt, warum sich das oft mit Overwatch verglichene Battleborn nicht an Blizzards Spiel orientiert habe: "Ich erinnere mich daran: Als Blizzard Overwatch ankündigte, hatte unsere Arbeit schon begonnen. Wir hatten es angekündigt. Wir hatten unser Datum". Man sei absolut schockiert darüber gewesen, dass Blizzard an einem ähnlichen Titel arbeitete, schließlich sei Battleborn die bisher größte Investition des Studios in eine Marke gewesen. Er habe damals gegenüber Take-Two geäußert: "Weißt du, Activision kann nach Belieben mehr investieren als wir. Sie werden es einfach in den Markt zwingen." Also habe man sich nicht auf einen solchen Kampf versteift, sondern einfach versucht, ein spaßiges Spiel so zu entwickeln, wie man sich das neue Hero-Shooter-Genre selbst ausgemalt hatte.Das Ergebnis ist bekannt: Overwatch wurde zu einem Hit, während die Einnahmen von Battleborn unter den Erwartungen lagen. Gearbox gehe es trotzdem noch gut: "Wir sind OK. Ich mache mich nicht verrückt. Uns geht es gut." Blizzard hätte davon profitiert, dass man auf clevere Weise einen schmaleren Fokus auf den Multiplayer gelegt hätte, nach dem Vorbild von Team Fortress 2 . Battleborn habe dagegen an vielen unterschiedlichen Fronten kämpfen und alles unter einen Hut bringen müssen, inklusive Kampagne und kompetetiven Elementen. In diesen Bereichen habe man vieles erfunden. Aus diesem Grund sieht Pitchford die Ähnlichkeiten zu Overwatch auch nur auf einem eher oberflächlichen Level:"Die einzige Sache, die glaube ich schmerzt, ist, dass man den Vergleich nicht vermeiden kann". Leute, die viel Zeit mit beiden Spielen verbracht hätten, dürften erkennen, dass es deutliche spielerische Unterschiede gibt, aber "auf einem oberflächlichen Level sehen sie so aus, als würden sie die Sache auf die gleiche Weise angehen und in vielerlei Hinsicht tun sie es auch. Das kann man nicht ausblenden", so Pitchford.Letztes aktuelles Video: Oscar Mike vs The Battle School