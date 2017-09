Battleborn: Bekommt sechs Borderlands-Skins; Update zum Entwicklungsstand von Borderlands 3 - 4Players.de

Gearbox hat auf seinem Panel im Rahmen der PAX West verkündet, dass sein Helden-Shooter Battleborn sechs Borderlands-Skins bekommt: Laut Destructoid.com nahm der Entwickler den Vortrag auch zum Anlass , auf den Entwicklungsstand von Borderlands 3 einzugehen.Der Name sei zwar nicht explizit genannt worden, man arbeite aber "an der Sache, an der ihr uns arbeiten sehen wollt", so Randy Pitchford. 90% des Arbeitsalltags konzentriere sich momentan darauf. Bei den Charakter-Skins für Battleborn handle es sich um Alani als Maya, Caldarius mit Maliwan-Branding, El Dragón als ein Psycho, ISIC als Claptrap, Orendi als Tiny Tina und Rath als Zer0. ISIC und Rath sollen zudem eine neue Vertonung bekommen und das Herbst-Update eine frische PvP-Karte sowie Feintuning der Balance mit sich bringen.Letztes aktuelles Video: Free Trial