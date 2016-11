LawBreakers: Entwickler-Video erklärt die Architektur des Netzcodes - 4Players.de

Das Entwicklerstudio Boss Key Productions gibt tiefe Einblicke in den Netzcode des Multiplayer-Shooters LawBreakers , dessen Herzstück eine serverseitige Speicherung der Daten garantiert, wobei Server und Client in einer ständigen Kommunikation stehen, um Bewegungs- und Ereignisfehler auszumerzen. Diese Architektur bedingt allerdings auch, dass dedicated Server seitens der Spieler aus Gründen der Vorteilsausschlachtung nicht erlaubt sind. Ziel sei es, den Spielern ein Höchstmaß an Fairness anzubieten:Letztes aktuelles Video: Netcode Replication