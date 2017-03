LawBreakers: Closed-Beta-Test und PAX-East-Auftritt stehen an - 4Players.de

Im vierten Studio-Update zu LawBreakers reden Cliff Bleszinski und Rohan Rivas von Boss Key Productions über den anstehenden Betatest und den PAX-East-Auftritt des Arena-Shooters (siehe Video). Der geschlossene Betatest soll vom 16. bis 19. März 2017 stattfinden und basierend auf dem Spieler-Feedback der im letzten Jahr durchgeführten Alphatests neue Inhalte und Verbesserungen bieten. Dazu sollen neben neuen Rollen und Karten auch Anpassungen an der Spielbalance zählen. Anmeldungen sind nach wie vor über die offizielle Website möglich.Auch die Besucher der PAX East in Boston sollen kommendes Wochenende die Möglichkeit erhalten, die neuen und verbesserten Inhalte von LawBreakers zu erleben und offiziellen Merchandise zu erstehen. Darüber hinaus wird ein Blick hinter die Kulissen mit dem Titel "Action After Alpha: LawBreakers' Road to Beta" versprochen. Weiter heißt es: "Die Spieler können sich schon jetzt darauf einstellen, der Schwerkraft zu trotzen und in ihren Kämpfen in einer futuristischen Welt gnadenlose Angriffe von allen Seiten auszuführen. Shooter-Fans bestimmen ihren Spielstil durch die Auswahl eines Charakters, von denen jeder über bestimmte Fähigkeiten für Bewegung und Kampf sowie über eigene Waffenkombinationen verfügt - und stürzen sich in atemberaubenden, vertikal orientierten Arenen in Kämpfe, wie es sie bisher nicht gegeben hat."Letztes aktuelles Video: Studio Update 4 PAX East 2017 Closed Beta