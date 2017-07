LawBreakers: Switch-Version ungewiss; Controller-Unterschiede könnten laut Entwickler problematisch werden - 4Players.de

Aktualisierung von 13:45 Uhr:



Mittlerweile ist Lead-Designer Dan Nanni auf Twitter zurückgerudert und hat seinen Fehler beim Zählen der Switch-Knöpfe eingestanden:

Yes, I was wrong about the Nintendo Switch button count. My foot has been removed from my mouth. Mistakes are made! #13ButtonsForLife — Dan Nanni (@lupo_affamato) 13. Juli 2017



Ursprüngliche Meldung vom 13. Juli 2017, 13:04 Uhr:

In einem Gespräch mit Gamingbolt.com berichtet Boss Keys Lead-Designer Dan Nanni davon, dass bereits die PlayStation-4-Version des Shooters Lawbreakers das Team vor Herausforderungen gestellt habe: Der Grund dafür sei gewesen, dass man die mannigfaltigen Steuerungseingaben nur gerade so auf den Tasten des Controllers habe unterbringen können. Besonderheiten der Controller-Steuerung könnten auch dafür sorgen, dass es keine Switch-Version geben wird: Als Nanni auf eine mögliche Umsetzung für Nintendos Konsole angesprochen wird, will er diese nicht komplett ausschließen, gibt aber zu bedenken, wie knifflig es sei, die Steuerung dafür umzusetzen:"Ich denke, der schwierigste Aspekt an der Switch ist die Kontrolle (...) auf der Xbox One könnten wir das schon so hinbekommen, das es irgendwie läuft, nicht wahr? Aber wenn du dir den Switch-Base-Controller anschaust, der sich an der Hardware befindet, hat er nicht so viele Knöpfe."Als der Interviewer entgegenet, dass man Bewegungssteuerung einsetzen könnte, antwortet Nanni, dass auch das ganz eigene Herausforderungen aufwerfen würde. Falls man eines Tages etwas derartiges umsetzen wolle, müsse man sich vorher folgende Gedanken machen:"'Okay, wie unterstützen wir dies als Controller-Erfahrung für eine spezielle Plattform und welche Vorteile können wir dabei nutzen?' Wer weiß? Ich werde nie etwas einfach ausschließen."Letztes aktuelles Video: Exklusive Beta-Spielszenen