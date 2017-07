LawBreakers: Offene Beta am Wochenende; Pre-Load möglich - 4Players.de

Boss Key Productions und Nexon starten ab Freitag, den 28. Juli eine offene Beta für den Online-Shooter Lawbreakers - und das nicht nur auf dem PC, sondern auch der PS4. Laut der Ankündigung bei Steam ist der Zugang in unserer Zeitzone aber erst ab Samstag um 16 Uhr möglich. Bis zum Dienstag in der nächsten Woche um 16 Uhr wird man den Titel unter der Leitung von Cliff Bleszinski (Gears of War) ausprobieren können.Damit man beim Startschuss sofort loslegen kann, wird ein Pre-Download ermöglicht, der zumindest auf dem PC bereits zur Verfügung steht und 5,8 Gigabyte auf die Datenwaage bringt.Letztes aktuelles Video: Exklusive Beta-Spielszenen