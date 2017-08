LawBreakers: Verhaltener Verkaufsstart des Multiplayer-Shooters von Cliff Bleszinski und Boss Key - 4Players.de

Bvrst schrieb am 10.08.2017 um 22:57 Uhr

Die Alpha hat mir nicht gefallen, ebenso wie die geschlossene Beta. Bei der öffentlichen Beta habe ich dann auf ein erneutes Probespiel dankend verzichtet. Das Spiel fühlt sich einfach nicht so rund an, wie z.B. Battleborn und ist nicht annähernd so poliert wie ein Overwatch, CS:GO, das x-te Call of Duty, Battlefield, oder das kostenlose Paladins, welches noch eine Beta ist.

Der Standard-Look weckt ebenso wenig Interesse bei mir und offenkundig vielen anderen Spielern. GG WP, aber das war wohl nichts Cliffy B.