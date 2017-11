LawBreakers: Kann an diesem Wochenende kostenlos auf PC gespielt werden - 4Players.de

Liesel Weppen hat geschrieben: ? Heute 16:09 Ich weiß nicht, ob das Spiel sowas schon hat, aber wenn nicht, dann kann man es statt auf F2P umzustellen und weiterhin nichts zu verdienen (also Verlust machen) einfach sterben lassen und wenigstens nicht noch mehr draufzahlen. Ich weiß nicht, ob das Spiel sowas schon hat, aber wenn nicht, dann kann man es statt auf F2P umzustellen und weiterhin nichts zu verdienen (also Verlust machen) einfach sterben lassen und wenigstens nicht noch mehr draufzahlen.

Wie willst du das den Käufern erklären, die das Game bis jetzt mit ihrem Geld bezahlt haben?"Ja, sorry, das Game läuft zwar erst seit paar Wochen und ihr habt 30? dafür gelatzt, aber weil kaum noch einer Bock drauf hat, ist jetzt hier mal zu".Ähm ... sowas ist direkt ein Fall für den Gerichtsweg, da es schlicht an Betrug grenzt, also wird man nicht drum rum kommen, das Ding irgendwie noch ein Weilchen zu betreiben; zumindest pro forma, bis sich in einem Jahr oder so dann endgültig keiner mehr dafür interessiert.